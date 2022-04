The Gray Man: Chris Evans mostra il look 'baffuto' nel film Netflix dei fratelli Russo

Intervenendo direttamente sul suo account Instagram, Chris Evans ha postato una nuova immagine dal film The Gray Man, diretto da fratelli Anthony e Joe Russo che tornano a collaborare con l'attore a tre anni di distanza dal blockbuster campione di incassi mondiale Avengers: Endgame. Il film è già uno dei più costosi di sempre in arrivo su Netflix.

Nel mostrarsi nuovamente con il suo look baffuto in The Gray Man, Evans ha anche aggiunto un complimento ai due registi della pellicola: "Con questo i fratelli Russo hanno davvero spaccato tutto", ha scritto l'attore in didascalia alla nuova immagine dal film.

Ricordiamo che The Gray Man rappresenterà la quinta collaborazione tra Chris Evans e i fratelli Russo, dopo i cinecomic del Marvel Cinematic Universe Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame: secondo le indiscrezioni tutti i membri del trio sono destinati a tornare ai Marvel Studios, con Chris Evans che riprenderà il ruolo di Steve Rogers in un misterioso progetto segreto del MCU slegato da Captain America e i Russo in pole position per un eventuale prossimo film-crossover degli Avengers.

The Gray Man è l'adattamento dell'omonimo libro di Mark Greaney e vedrà come protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling oltre ad un cast interessante che comprende Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard. Le riprese del film sono iniziate nel marzo 2021. Ma quando esce The Gray Man? La risposta è arrivata qualche settimana fa direttamente da Joe Russo.

Secondo quanto ha riportato qualche mese fa Deadline, la sceneggiatura di Russo è stata recentemente ritoccata dagli autori di Avengers: Endgame, Christopher Markus e Stephen McFeely. The Gray Man sarà il film con il più alto budget mai stanziato da Netflix per la produzione.