The Gray Man, Chris Evans in maglietta nella foto: una rivale del maglione di Knives Out?

Il mese scorso è stato distribuito il trailer di The Gray Man, il nuovo action thriller che ricongiunge Chris Evans con i registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo. Evans sarà un cattivo baffuto al fianco di Ryan Gosling e sui social ha pubblicato una foto nella quale indossa una maglietta del personaggio.

Un look che l'attore mostra di amare particolarmente. Tuttavia ogni qualvolta Chris Evans rimarca il suo outfit è inevitabile tornare al maglione indossato in Knives Out.



"Lloyd Hansen (Ho adorato questa maglietta)" scrive nella didascalia Evans. I fan hanno comunque fatto notare all'attore come il maglione di Knives Out sia imbattibile, tanto da aver ispirato tonnellate di meme e anche la #KnivesOutChallenge, a cui prese parte anche il regista Rian Johnson.



The Gray Man include nel cast anche Ana de Armas, René-Jean Page, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard. Il film è stato adattato dall'omonimo libro di Mark Greaney, con la sceneggiatura di Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.



Del casting da villain di Chris Evans parlò Joe Russo in un'intervista:"Mentre finivamo Infinity War e Endgame, domandandogli in che direzione volesse portare la sua carriera in futuro mi disse 'Sono abbastanza a mio agio nella vita e nel lavoro che mi interessa soltanto correre rischi e interpretare personaggi stimolanti'. Quindi ci è sembrato ovvio offrirgli il ruolo del sociopatico e non dell'eroe".



Scoprite l'adrenalinico trailer di The Gray Man, il nuovo film con Ryan Gosling e Chris Evans, disponibile da luglio su Netflix.