The Gray Man: Ana De Armas ha contattato davvero la CIA per il suo ruolo nel film Netflix

Dopo che l'abbiamo vista in azione per conto dei servizi segreti in No Time to Die, rivedremo nuovamente Ana De Armas nei panni di un'agente della CIA in The Gray Man, film Netflix diretto da Anthony e Joe Russo e che vede nel cast di protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans. L'attrice ha raccontato di come si è preparata alla parte per il film.

Stavolta, a differenza della pellicola con Daniel Craig, vedremo Ana De Armas per molto più screentime nella storia. Inoltre, secondo quanto l'attrice ha recentemente rivelato durante l'evento stampa per The Gray Man, ha effettivamente consultato un agente della CIA per prepararsi al ruolo di Dani Miranda. Ecco cosa ha detto:

"Ho avuto una conversazione molto interessante con un agente della CIA che mi ha aiutato a capire come funziona all'interno dell'Agenzia. Mi ha parlato della mentalità. Ha detto che hai una missione. Hai un capo. Hai delle regole da seguire. Hai lavorato duramente per arrivare dove sei, e la tua reputazione e tutto ciò che hai fatto nella tua vita, questo è quello che conta di più. Non puoi buttare via tutto. Devi rimanere fedele a ciò che stai facendo. Il lavoro è la cosa più importante. Ma soprattutto, alla fine, bisogna sempre fare la cosa giusta. Sento che c'è un momento nel film in cui questo scatta in lei".

Nel corso dello stesso evento, i fratelli Russo hanno spiegato perché c'era bisogno di avere un cast di serie A per The Gray Man:

"È un cast incredibile. Era nostra intenzione creare un mondo in cui il pubblico potesse immergersi. Ogni personaggio ha un livello di dettaglio, di riflessione e di storia alle spalle. Io e mio fratello amiamo i cattivi complicati. Ci piacciono i cattivi che sono eroi nelle loro storie. Ci piacciono gli eroi che sono moralmente grigi e complessi e tutti hanno interessi in competizione, e questi interessi sono ciò che creano i personaggi. Si tratta di una vera e propria battaglia di volontà. Abbiamo un cast straordinario che ha davvero riempito questo mondo in un modo che sembra tridimensionale, riflessivo, vivo, drammatico. E ognuno di questi personaggi può accompagnarvi in una storia o in un viaggio in una parte diversa di questo mondo".

Pochi giorni fa, è uscito il trailer finale di The Gray Man. Dopo un breve passaggio nelle sale, il film uscirà su Netflix il 22 luglio 2022.