The Gray Man, Ana de Arma si unisce al cast del film Netflix dei fratelli Russo

È sempre il puntualissimo Deadline a rivelare che la lanciatissima e talentuosa Ana de Armas (Knives Out, No Time to Die) si è ufficialmente unita al cast dell'atteso The Gray Man, nuovo film diretto dai fratelli Russo (Avengers: Endgame) per Netflix che vede già protagonisti gli annunciati Ryan Gosling e Chris Evans.

Il film, un action spy-thriller adrenalinico, dovrebbe diventare il lungometraggio più costoso della storia della piattaforma, superando dunque il Red Notice con Dwayne "The Rock" Johnson.



The Gray Man è un vero e proprio corpo a corpo tra questi due grandi attori, che rappresentano due diverse versioni della CIA: da un lato abbiamo ciò che può fare e dall'altro ciò che può diventare. Per i fan di Capitan America: The Winter Soldier questo darà un film sensazionale perché manterremo alcuni elementi, ma muovendoci in un'ambientazione molto più realistica", hanno precedentemente dichiarato i fratelli Russo, continuando:

"L'intenzione è quella di essere competitivi con qualsiasi genere di schermo e la possibilità di lavorare sia con Gosling che con Evans è un sogno per noi. L'idea è quella di creare un franchise e costruire un intero universo con Ryan al centro. I due protagonisti sono due maestri dell'assassinio: il personaggio di Gosling viene liquidato dalla CIA e quello di Evans deve dargli la caccia."