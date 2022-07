The Gray Man, 7 film da guardare dopo lo spy movie con Ryan Gosling e Chris Evans

Avete già visto The Gray Man al cinema e ora avete voglia di altri spy movie? State aspettando che esca su Netflix e nell'attesa non sapete cosa guardare? Vi proviamo a dare qualche idea che si avvicini alla pellicola con Ryan Gosling e Chris Evans.

C'è un nuovo spy thriller in città: stiamo parlando, ovviamente, di The Gray Man, il film dei fratelli Russo con Ryan Gosling e Chris Evans, che in alcune sale italiane ha già debuttato al cinema, mentre su Netflix arriverà solo tra qualche giorno.

E sia che lo abbiate già visto o che lo stiate attendendo con trepidazione, è possibile che l'adrenalinico The Gray Man possa aver risvegliato in voi la voglia di pellicole dal simile concept, tono o atmosfere, e per questo vi vogliamo venire in aiuto riprendendo la lista stilata da Collider di 7 film che potrebbero fare al caso vostro.

E così tra il film d'azione del 2010 con protagonista Angelina Jolie Salt o un altro intrigante titolo sempre del 2010, Red (con un cast stellare tra Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren e John Malkovich) ai due Jack interpretati da John Krasinski e Tom Cruise (Jack Reacher e Jack Ryan) passando per il più recente 355 con Jessica Chastain, avete solo l'imbarazzo della scelta.

Ma eccovi qui la lista completa:

Salt (2010)

(2010) Ava (2020)

(2020) Red (2010)

(2010) Jack Reacher (2012)

(2012) Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

(2014) The November Man (2014)

(2014) 355 (2022)

Quali di questi film vi ispira di più? E quanti ne avevate già visti? Fateci sapere nei commenti.