The Gorge: Scott Derrickson alla regia di una love story in salsa action per Skydance

Come riportato da Deadline, Scott Derrickson è stato ingaggiato per dirigere The Gorge, misterioso progetto i cui diritti cinematografici sono stati acquistati da Skydance dopo una lunga battaglia contro altri competitor. Il film sarebbe descritto come una love story in salsa action e al momento non c'è ancora un cast collegato né una sinossi.

A produrre il film sarà la casa di produzione di Derrickson, Crooked Highway, insieme ai produttori David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger. Con loro anche lo stesso Derrickson, il partner storico C. Robert Cargill, Sherryl Clark così come Dean e Adam Kohlbrenner. Derrickson e Skydance sono già al lavoro nello sviluppo del film Bermuda Triangle, che dovrebbe avere Chris Evans come protagonista.

Derrickson tornerà alla regia con The Black Phone, che riporterà il regista di Doctor Strange al genere horror dopo l'abbandono della regia di Doctor Strange 2. Basato su un racconto dell'autore Joe Hill, la pellicola segue le vicende di un timido ragazzo di 13 anni, Finney Shaw (Mason Thames), che viene rapito da un sadico killer (Hawke) e gettato in un seminterrato insonorizzato dove un telefono rotto è appeso alla parete. Ma quando il telefono inizia a squillare, il ragazzo inizia a comunicare con le altre vittime dell'assassino, che lo aiutano a cercare di fuggire.

Oltre a dirigere The Black Phone, Derrickson ha prodotto il film e ha scritto la sceneggiatura con C. Robert Cargill, il suo co-sceneggiatore di Sinister e Doctor Strange. Il regista e re del terrore ha unito ancora una volta le forze con la principale società di produzione horror, Blumhouse (Paranormal Activity, Get Out).

Come detto, originariamente Derrickson doveva dirigere Doctor Strange 2, ma ha finito per lasciare il progetto per divergenze creative con la Marvel. Sam Raimi lo ha sostituito, mentre Derrickson è tornato alle sue radici horror con The Black Phone.