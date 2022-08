The Gorge, sarà Miles Teller il protagonista del nuovo film di Scott Derrickson!

Non ha alcuna intenzione di fermarsi, Scott Derrickson: il regista di Doctor Strange è recentemente tornato in sala con il suo Black Phone riscuotendo anche un discreto successo, ma in queste ore è già al lavoro sul suo prossimo progetto del quale proprio pochi minuti fa ha potuto annunciare il primo protagonista.

Dopo aver annunciato questo The Gorge, infatti, Derrickson ha cominciato a metter su il cast per questa love story in salsa action che il nostro girerà per Skydance: protagonista del nuovo film di Scott Derrickson sarà dunque Miles Teller, recentemente visto sul grande schermo in occasione di Top Gun: Maverick.

Classe 1987, Teller sta finalmente vedendo la sua carriera spiccare il volo: dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico nel 2014 grazie al Whiplash di Damien Chazelle, infatti, l'attore ha tenuto botta dopo alcune battute a vuoto (su tutte Fantastic 4, il disastroso cinecomic di Josh Trank) per poi tornare sulla cresta dell'onda grazie al già citato sequel di Top Gun e a film come Trafficanti di Todd Philips e il recente Spiderhead, di Joseph Kosinski.

Cosa ne dite? Credete che Miles Teller possa rappresentare la scelta giusta per il nuovo film di Scott Derrickson? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, vigileremo in attesa di ulteriori aggiornamenti.