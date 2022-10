The Gorge, Anya Taylor-Joy nel cast del film Apple con Miles Teller

La star di The Witch, Anya Taylor-Joy, si è aggiunta ufficialmente al cast di The Gorge, il nuovo film targato Apple Studios e Skydance Media. Taylor-Joy, prossimamente in Amsterdam di David O. Russell e The Menu con Ralph Fiennes, affiancherà un altro interprete molto richiesto come Miles Teller, di recente in Top Gun: Maverick.

Il film prodotto da Apple viene descritto ufficialmente come 'una storia d'amore carica d'azione e spiazzante', pronto a far divertire gli spettatori.

The Gorge è diretto da Scott Derrickson (The Black Phone), regista anche di Doctor Strange, che sembra perfetto per un lungometraggio che si preannuncia come un mix di generi.



Al momento non è stata comunicata l'uscita del film nelle sale oppure direttamente in streaming, sulla piattaforma di Apple TV+.

Potrebbero esserci novità al riguardo nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati in merito.



La presenza di una giovane star in grande spolvero come Miles Teller in The Gorge così come quella di Anya Taylor-Joy, una delle attrici più apprezzate del momento, è un'ulteriore conferma dell'incredibile ascesa delle due star nel ricco panorama cinematografico hollywoodiano.

Non ci resta che attendere altre notizie e novità che possano rendere più specifica la conoscenza del progetto che riporta per l'ennesima volta a collaborare Apple Studios e Skydance come in passato in film molto noti quali Una birra al fronte, Ghosted e The Family Man con Nicolas Cage.