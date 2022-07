The Goon, Tim Miller annuncia il film: arriverà su Netflix!

Continuano a fioccare novità direttamente dal San Diego Comic-Con. Protagonista questa volta è Tim Miller, che ha annunciato il suo prossimo progetto: The Goon.

Ospite al panel "Directors on Directors", insieme a Chad Stahelski e a Andrew Stanton, Miller ha annunciato che il film sarà distribuito direttamente su Netflix. La pellicola, basata sul fumetto di Eric Powell e pubblicato da Dark Horse, è rimasto bloccato in un limbo per diversi anni.

L'opera di Powell è permeata da un'atmosfera che mischia comicità e violenza e che tende in maniera preponderante verso il paranormale: diverse storie, infatti, vedono coinvolte creature come zombie, fantasmi, divoratori di carogne, mutanti, scimmioni-puzzoni con un innaturale appetito per le torte di mirtilli, calamari giganti, bande di malavitosi, scienziati pazzi, alieni extra-dimensionali, robot e molto altro ancora.

Prima di fare il suo debutto alla regia con Deadpool nel 2016, lo stesso Miller è stato supervisore creativo e regista di numerosi progetti tra cui Scott Pilgrim vs. the World, The Girl with the Dragon Tattoo e Thor: The Dark World. Ha diretto numerosi cortometraggi e ha lavorato agli effetti visivi di numerosi videogiochi, tra cui Star Wars: The Old Republic e Mass Effect 2, entrambi i quali gli sono valsi le nomination ai Visual Effects Society Awards nel 2010 e nel 2011.

E voi siete felici di questo annuncio? Intanto, rimanendo a tema Comic-Con, vi ricordiamo che è stato condiviso il primo trailer di John Wick 4.