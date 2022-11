The Good Nurse: il film con Eddie Redmayne e Jessica Chastain è primo in Top 10 su Netflix

The Good Nurse, film con protagonisti i due Premi Oscar Jessica Chastain e Eddie Redmayne, è in cima alla lista dei film in lingua inglese più visti su Netflix. La pellicola diretta da Tobias Lindholm ha totalizzato oltre 68,31 milioni di ore di visualizzazioni dopo il suo esordio sul servizio di streaming il 26 ottobre, battendo le altre uscite.

The Good Nurse ha debuttato al primo posto della classifica dei film in lingua inglese per la settimana che va dal 24 al 30 ottobre 2022. A meno di una settimana dalla sua uscita, il thriller ha totalizzato oltre 68 milioni di visualizzazioni.

Il film, basato sulla storia vera di un'amicizia nata tra due infermieri mentre i pazienti del loro ospedale iniziano a morire misteriosamente, ha battuto molti altri film in lingua inglese, tra cui L'accademia del bene e del male, che si è piazzato al secondo posto di questa classifica nella sua seconda settimana con 41,95 milioni di ore di visualizzazioni, e The Stranger, che si è piazzato al terzo posto (sempre alla seconda settimana) con poco più di 9 milioni di ore di visualizzazioni. The Good Nurse è entrato nella Top 10 in 93 Paesi, Italia compresa.

Nello stesso comunicato, Netflix ha anche rivelato le Top 10 per le categorie dei film non in inglese, serie in lingua inglese e serie non in inglese. In cima alla lista dei film non in lingua inglese c'è il dramma tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale, tratto dal romanzo di Erich Maria Remarque. Il film diretto da Edward Berger è entrato nella Top 10 in ben 90 Paesi, totalizzando 31,5 milioni di ore di visualizzazioni e battendo il thriller psicologico spagnolo Jaula (che ha totalizzato 17,36 milioni di ore di visualizzazioni) e il dramma brasiliano Oltre l'universo (che ha raggiunto le 12,36 milioni di ore).

From Scratch con Zoe Saldaña è in cima alla classifica delle serie in lingua inglese, con 70,02 milioni di ore di visione e in testa alla classifica generale delle serie più viste su Netflix. Il dramma colombiano Til Money Do Us Part ha totalizzato 51,49 milioni di ore di visione, posizionandosi al primo posto nella classifica della serie non in inglese per la seconda settimana consecutiva.