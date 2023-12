The Good House: trama, orari, canali e streaming per il nuovo film con Sigourney Weaver

Arriva in prima tv The Good House, nuovo film con protagonista Sigourney Weaver nel quale la star di Alien e Avatar interpreta un'agente immobiliare alle prese con una nuova storia d'amore che farà riaffiorare il suo tormentato passato.

Il film si unisce alla ricca line-up di Sky Cinema per Natale 2023, e sarà in onda domenica 17 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.Tratto da un romanzo best-seller, The Good House è il ritratto sfaccettato di una donna orgogliosa e resistente che non ha mai chiesto aiuto a nessuno, ma la cui vita non cambierà finché non sarà disposta a farlo.

La storia è quella di Hildy Good, un'agente immobiliare in un'idilliaca cittadina del New England, la cui lingua perfidamente divertente e l'apparente successo nascondono l'unica oscura verità della sua vita: si gode un po' troppo il suo vino. Ma Hildy è brava a mantenere la calma, fino a quando una nuova storia d'amore con la fiamma del liceo Frank Getchell (Kevin Kline) mette in moto una catena di eventi che costringe Hildy a confrontarsi con il suo passato sepolto da decenni.

Diretto da Maya Forbes & Wally Wolodarsky, il film è interpretato da Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin, Rob Delaney. La sceneggiatura è di Thomas Bezucha e Maya Forbes e Wally Wolodarsky ed è basata sul romanzo omonimo di Ann Leary.

