The Girl in the Spider's Web: ecco Claire Foy con i capelli stile Lisbeth Salander!

Claire Foy ha rivelato qualcosa del suo aspetto nei panni di Lisbeth Salander durante un'apparizione con il cast e il regista di The Girl in the Spider's Web. Stieg Larsson, ha creato il personaggio di Lisbeth Salander per il suo romanzo del 2004, The Girl With the Dragon Tattoo.

Il libro, pubblicato dopo la morte di Larsson, fu seguito da due sequel che Larsson completò prima della sua morte. I tre libri, insieme, sono noti con il nome di Millennium, alla cui serie si sono successivamente aggiunti altri due sequel, scritti da David Lagercrantz.

Noomi Rapace vestiva i panni della Salander negli adattamenti cinematografici, poi il ruolo è passato a Rooney Mara, sotto la regia di David Fincher. Ora il quarto libro della serie, The Girl in the Spider's Web, riceverà il suo adattamento cinematografico, diretto da Fede Alvarez, e sarà Claire Foy ad interpretare Salander.

Potete dare un'occhiata al look dell'attrice nelle sue nuove vesti, guardando il tweet che vi abbiamo postato qui sotto, la cui caption recita:

"The Girl in the Spider's Web ✔ @DragonTattoo

Il cast e il regista di #GirlintheSpidersWeb a Stoccolma, alla vigilia della produzione. Nei cinema questo autunno."

Stieg Larsson ha descritto Lisbeth Salander nei suoi libri come un personaggio dai capelli rossi tinti di nero e corti, la pelle pallida, la fisicità sottile, piercing e tatuaggi ovunque. Questa descrizione è stata presa molto sul serio quando Noomi Rapace ha interpretato il personaggio nei film originali, e ha contribuito a dare a quella versione di Salander un'oscurità davvero iconica. Rooney Mara ha poi portato le cose ad un altro livello, nella versione americana, giocando moltissimo sul pallore e la magrezza, e arrivando addirittura al punto di farsi un vero piercing al sopracciglio.

Data la natura iconica del personaggio, la gente è molto curiosa di vedere come apparirà Claire Foy quando assumerà il ruolo. Le nuove immagini ci regalano un accenno al taglio di capelli della Foy, che è in linea con la classica descrizione di Salander. Per quanto riguarda gli abiti invece, la Foy dovrà necessariamente scrollarsi di dosso il bon ton e darsi al gotico, in armonia con il passato oscuro e la personalità super-seria di questo nuovo ruolo. Con la Foy nel cast di Girl The Spider's Web, ci sono Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Lakieth Stanfield, Vicky Krieps, Stephen Merchant e Claes Bang.