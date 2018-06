The Girl in the Spider's Web: Claire Foy è Lisbeth Salander nel primo trailer del film!

Per la serie "meglio tardi che mai", è finalmente uscito il primo trailer ufficiale di The Girl in the Spider's Web, secondo capitolo della trilogia noir lanciata nel 2011 da David Fincher con The Girl with the Dragon Tatoo.

Diretto da Fede Alvarez (celebre regista spagnolo autore di Man in the Dark e del remake de La Casa), il film sarà interpretato dalla protagonista di The Crown, Claire Foy, che vestirà i panni e i tatuaggi che furono di Rooney Mara nel film di Fincher. Il cast comprenderà Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Claes Bang, Cameron Britton, LaKeith Stanfield, Vicky Krieps e Stephen Merchant.

Qualche settimana fa vi avevamo mostrato la Foy sfoggiare il look di Lisbeth Salander in alcuni scatti ufficiali avvenuti durante la campagna promozionale del film, e adesso le immagini del trailer non fanno che confermare le buone impressioni scaturite all'epoca.

L'attrice britannica è la terza donna a vestire i panni di Lisbeth Salander dopo Rooney Mara (The Girl with the Dragon Tatoo) e soprattutto Noomi Rapace, che per prima ha incarnato il personaggio creato dallo scrittore svedese Stieg Larsson nella trilogia originale Uomini che Odiano le Donne (nata sul grande schermo nel 2009 con Uomini che Odiano le Donne di Niels Arden Oplev e proseguita con La Ragazza che Giocava con il Fuoco e La Regina dei Castelli di Carta, usciti sempre nel 2009 e diretti da Daniel Alfredson).

La saga è stata reboottata nel 2011 con il remake americano diretto da David Fincher, di cui il film di Alvarez sarà il sequel diretto. Qui sotto trovate la sinossi ufficiale di The Girl in the Spider's Web, insieme allo straordinario poster ufficiale:

"Il prossimo capitolo della saga Millennium segue Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist mentre indagano su una storia che coinvolge spie, criminali informatici e agenti governativi, alcuni disposti addirittura ad uccidere pur di proteggere i propri segreti".

Il film uscirà negli Stati Uniti il prossimo 9 novembre.