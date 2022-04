The Giant's House: Andy Serkis dirigerà il film tratto dal romanzo di Elizabeth McCracken

Il regista di Venom: La Furia di Carnage Andy Serkis sta per tornare dietro la macchina da presa con un nuovo film. Secondo quanto riportato, infatti, l'attore-regista dirigerà The Giant's House, adattamento del celebre romanzo di Elizabeth McCracken del 1996, che sarà scritto per il grande schermo dal romanziere e sceneggiatore Nick Hornby.

The Giant's House segue il personaggio di Peggy Cort, una giovane bibliotecaria che preferisce passare il suo tempo a leggere libri piuttosto che in compagnia di altre persone. Tuttavia questa cosa cambierà quando James, un alto ragazzo, visita la sua biblioteca. I due, infatti, inizieranno un viaggio che non avrebbero mai potuto prevedere. Una storia che potrebbe sicuramente lasciare molto spazio agli effetti in CGI tanto amati da Serkis, ma per avere più info in merito bisognerà ancora attendere un po'.

Non troppo, in ogni caso, perché secondo quanto riportato da Deadline la direttrice del casting Lucy Bevan è già alla ricerca di un attore per il ruolo di James. Questo vuol dire, dunque, che il progetto potrebbe essere attualmente già in fase di sviluppo, e che quindi potrebbero arrivare a breve nuovi aggiornamenti. Non è chiaro se Serkis cercherà nomi di spicco per gli interpreti che vestiranno i panni dei due protagonisti, ma le probabilità che ciò accada sembrano alte.

Intanto nell'attesa potete ammirarlo nella sua recente apparizione, come attore, in The Batman, dove ha interpretato Alfred Pennyworth.