The Gentlemen, primo sguardo a Matthew McCnaughey e Charlie Hunnam nel film di Guy Ritchie

Dopo il cambio di titolo annunciato nei mesi scorsi, The Gentlemen di Guy Ritchie (conosciuto in precedenza come Toff Guys) si è mostrato per la prima volta grazie alle immagini pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly.

Nelle immagini - le trovate a questo indirizzo - possiamo dare un primo sguardo a Matthew McConaughey, Charlie Hunnam e Hugh Grant in questo gangster movie dalle atmosfere urbane che, come suggerisce anche il poster ufficiale in calce alla notizia, vedrà il ritorno di Ritchie allo stile che lo ha reso celebre dopo la parentesi Disney con il live-action Aladdin.

Nel cast del film troveremo anche Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell.

"Quello che volevo fare era riunire le sottoculture di entrambe le sponde dell'Atlantico" ha detto il regista a EW. "Un americano viene in Inghilterra per fare una cosa intelligente e trovare un lavoro in maniera convenzionale, ma poi prende la sua conoscenza da Oxford e capisce che ci sono più soldi del traffico della marijuana, e capitalizza lo spirito imprenditoriale del Nuovo Mondo con la comodo ed eccitante contrapposizione dell'aristocrazia britannica. Perciò volevo l'aristocrazia britannica, la spinta del Nuovo Mondo americano e tutto il divertimento che si poteva avere nell'unire questi due mondi. La marijuana è divertente, ma è comunque una cosa serie e ci sono in ballo dei soldi."

The Gentleman debutterà nelle sale il 24 gennaio 2020.