The Gentlemen, il nuovo film di Guy Ritchie su Amazon Prime Video dal 4 dicembre

Alla fine anche l'attesissimo e intrigante The Gentlemen scritto e diretto da Guy Ritchie salterà per forza di cose la sala, impossibile da posticipare ulteriormente per le tasche di 01 Distribution e dunque venduto in termini distributivi ad Amazon Prime Video, dopo approderà finalmente nel giro di un mese.

The Gentlemen è una "sofisticata action-comedy" e la sinossi ufficiale recita: "Il film segue le vicende dell'americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey), che da espatriato è riuscito a costruirsi un redditizio impero di marijuana con base a Londra. Quando inizia a girare la voce che sta cercando di abbandonare il business per sempre, si innescano trame, schemi, corruzioni e ricatti che hanno l'obiettivo di rubargli il dominio sotto il naso." Insomma, un vero e proprio ritorno alle origini per il regista di Lock & Stock e Snatch.

McConaughey sarà affianco nel cast da Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, e Hugh Grant, per un'uscita prevista su Amazon Prime Video il prossimo 4 dicembre, ovviamente a causa della chiusura delle sale.

Il film sarebbe già dovuto uscire in Italia lo scorso 7 maggio 2020 tramite 01 Distribuition ma è tutto saltato causa Pandemia. Nel frattempo vi ricordiamo che Ritchie ha già in mente il suo nuovo film post-The Gentlemen.

Qui potete dare un'occhiata ai protagonisti nei character poster di The Gentlemen.