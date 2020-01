The Gentlemen, Matthew McConaughey e Michelle Dockery presentano Mickey e Rosalin Pearson

Intervistati da AV Club per parlare del loro ruolo nel nuovo film di Guy Ritchie, Matthew McConaughey e Michelle Dockery hanno anticipato cosa ci aspetta dai protagonisti di The Gentlemen.

"Stare tranquilli a volte è un modo per sopravvivere nel mondo della mafia" ha detto McConaughey parlando del suo Mickey Pearson, un americano che è riuscito a costruire un impero di droga a Londra. "Non vuoi stare davanti a nessuna telecamere, o nelle prime pagine dei giornali. Questa è una delle cosa più divertenti dei gangster: non stanno mai agli estremi, cercano di essere equilibrati. Non vogliono essere l'anima della festa, o farsi pubblicità."

Nel film avrà un ruolo importante anche la moglie di Mickey, Rosalind, stando alle parole della Dockery: "È lei a gestire il proprio business, il suo santuario per donne. Ma dietro le quinte accadono cose che forse noi non sappiamo, perché lei è una delle artefici di tutto questo. E sa anche sparare molto bene, si è addestrata, è piuttosto sicura di sé con una piccola pistola in mano."

Nel cast di The Gentlemen troveremo anche Charlie Hunnam, Henry Golding, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell e Hugh Grant, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 7 maggio. Nell'attesa vi lasciamo al trailer ufficiale di The Gentlemen.

Per altre notizie sul regista britannico, di recente Raul Castillo si è unito al cast di Cash Truck, film che firmerà una nuova collaborazione tra Ritchie e Jason Statham.