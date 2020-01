The Gentlemen: Matthew McConaughey nella clip del film di Guy Ritchie

Arriverà finalmente a fine gennaio nelle sale americane il nuovo film di Guy Ritchie, The Gentlemen, purtroppo ancora inedito in Italia (e ignota è l'eventuale data d'uscita). Il film vede tra i protagonisti Matthew McConaughey, che compare anche nella nuova clip del film. Ritchie nel frattempo ha deciso di non dedicarsi a Sherlock Holmes.

The Gentlemen racconta le vicende di Mickey Pearson, un americano che trova fortuna a Londra grazie al commercio illegale di marijuana su larga scala. I problemi nascono quando Pearson decide di ritirarsi; al suo impero aspirano in tanti e le faide sono dietro l'angolo.

Lo script del film è stato scritto dallo stesso Guy Ritchie, che ha radunato un cast prevalentemente maschile molto ricco, tra cui Charlie Hunnam, Henry Golding, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell e Hugh Grant. L'unica presenza femminile nel cast principale è quella di Michelle Dockery.



Il film uscirà nelle sale americane il 24 gennaio. Come detto, il prossimo progetto di Guy Ritchie non sarà il nuovo film su Sherlock Holmes, visto che il timone è passato nelle mani di Dexter Fletcher, con Robert Downey Jr. nuovamente nei panni del famoso detective di Baker Street, e Jude Law nelle vesti del fido Watson.

Per quanto riguarda The Gentlemen, su Everyeye potete vedere il trailer del film di Guy Ritchie. Inoltre da diverso tempo Ritchie è in trattative per dirigere il suo nuovo film.