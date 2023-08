The Gentlemen, Guy Ritchie risponde alla causa legale contro il film

Guy Ritchie è stato citato in giudizio per aver "rubato" alcune scene del suo The Gentleman da una sceneggiatura rifiutata firmata dall'amico Mickey de Hara: il caso va avanti e il regista di Sherlock Holmes si è difeso dalle accuse.

La diatriba legale è piuttosto complessa: Mickey de Hara ha accusato il regista di aver sfruttato la sua sceneggiatura, scritta per il sequel di altro film, e successivamente rielaborata ad hoc per The Gentlemen che ne ricalca sia la caratterizzazione dei personaggi sia alcuni punti della narrazione originaria che avrebbe rappresentato il seguito di RocknRolla, poi finito nel dimenticatoio.

Guy Ritchie ha rigettato ogni accusa, affermando - secondo Variety - di aver pagato de Hara una cifra pari a oltre 30mila dollari per scrivere "qualche aneddoto" e confrontarsi con Ritchie stesso mentre scriveva il sequel di RocknRolla, e non per sviluppare l'intera sceneggiatura del film. Il regista ha ammesso di aver preso alcuni elementi dalla sceneggiatura del possibile sequel di RocknRolla, ma negando di averne attinto un'ampia parte, bensì meno di un "breve estratto" ribadendo che l'idea non è stata presa da nessun altro film. Sull'ondata di entusiasmo per la serie spin-off di The Gentlemen si abbatte, adesso, persino l'annosa accusa di plagio nei confronti di uno dei film più amati di Guy Ritchie.

Rimanete sintonizzati e vi aggiorneremo, come sempre, su tutti gli sviluppi dell'"affair Gentlemen".