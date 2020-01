The Gentlemen, nel film di Guy Ritchie c'è un simpatico easter-egg di Operazione UNCLE

The Gentlemen, il nuovo film di Guy Ritchie, include un fantastico easter-egg dedicato allo spy-movie del 2015 Operazione UNCLE, realizzato ovviamente sempre dallo stesso regista inglese.

Ritchie ha diretto e scritto la sceneggiatura di UNCLE, film interpretato da Henry Cavill e Armie Hammer nei panni rispettivamente di una spia americana e di una russa, costrette ad unirsi per proteggere una risorsa fondamentale (Alicia Vikander). Sebbene le recensioni del film non furono molto entusiaste e ben poco entusiasmo trapelò dai numeri del botteghino ($107 milioni di dollari), da allora il film ha avuto una rinascita di popolarità attraverso lo streaming e l'home video, tanto che nel 2017 Hammer arrivò addirittura a rivelato che il co-sceneggiatore di Ritchie, Lionel Wigram, si fosse messo al lavoro sulla sceneggiatura di un sequel. Il regista ne parlò anche ai tempi della promozione stampa del suo King Arthur, ma in seguito le tracce si sono un po' perse anche per via degli impegni con Aladdin.

Ora, con The Gentlemen arrivato nelle sale inglesi e statunitensi, Ritchie ha potuto finalmente mostrare il suo amore per Operazione UNCLE, piazzando un grosso poster del film all'interno di una sequenza del suo film. Non vi diciamo quale così da non rovinarvi l'esperienza, ma vi assicuriamo che sarà impossibile non notare la locandina in questione.

Voi vorreste vedere un nuovo film di Operazione UNCLE? Ditecelo nei commenti.

