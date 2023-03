The Gentlemen, la clamorosa storia del copione rubato a Hugh Grant

Gangster inglesi e venditori di cannabis? Con due componenti così semplici, Guy Ritchie nel 2019 mise in piedi The Gentlemen pellicola che, oltre a contenere uno stuolo di star, racconta la storia del "re" della marijuana Mickey Pearson e gli intrighi che vedono coinvolti lui e la sua squadra.

Uno dei più grandi pregi della pellicola è la presenza di Hugh Grant nei panni dell'investigatore privato Fletcher che, ingaggiato dall'editore Big Dave, inizia ad indagare sul conto di Pearson, interpretato da Matthew McConaughey. L'uomo trascrive tutte le sue scoperte in una sceneggiatura che cerca di vendere al braccio destro dell'impresario della droga, Raymond, per 20 milioni di sterline. Fletcher prende quasi le veci di narratore del film rubando la scena grazie al carisma e all'ironia che Grant riesce ad infondergli.

Il successo ottenuto dal film, ha portato Guy Ritchie a voler realizzare una serie tratta da The Gentlemen. Il lavoro sul set di Grant, però, è stato caratterizzato da diverse disavventure. L'elemento peculiare del personaggio di Fletcher è quella di fare monologhi molto veloci, incalzanti, profondamente ironici e maliziosi. Proprio per non incorrere nel problema di dimenticare le battute durante le scene, Grant aveva preparato dei foglietti con parole chiave per poter ricordare i monologhi. La notte prima delle riprese l'auto dell'attore è stata scassinata e nel furto fu sottratta la sceneggiatura e i diversi promemoria che Grant aveva preparato.

Le scene tra Raymond e Fletcher, colonna portante di The Gentlemen, furono girate in appena cinque giorni e il contrattempo costrinse l'interprete ad imparare più di 40 pagine di dialogo a memoria durante le riprese. Durante la notte degli Oscar 2023 Hugh Grant ha dato spettacolo nell'intervista prima della cerimonia sviando tutte le domande degli intervistatori e parlando del suo cameo in Glass Onion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!