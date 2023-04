The Gentleman, Guy Ritchie citato in giudizio per aver copiato alcune scene

L'acclamato regista Guy Ritchie, conosciuto per pellicole quali Sherlock Holmes, King Arthur - Il potere della spada e Aladdin, è stato recentemente citato in giudizio: secondo alcune fonti, avrebbe scritto The Gentleman copiando alcune scene da una sceneggiatura rifiutata.

A intentare la causa presso l'Alta Corte di Londra è stato l'attore e scrittore Mickey De Hara, il quale nel 2008 era pronto a collaborare con Ritchie per realizzare un sequel di RockNRolla; tuttavia, consegnata la sceneggiatura, il regista ha risposto che "il tempo dei film sui gangster era finito", per poi demolire il progetto; peccato che quest'ultimo sia estremamente simile a The Gentleman, con particolare riferimento al momento in cui Colin Farrell respinge un gruppo di aggressori con una bottiglia di aceto. Di conseguenza, la causa richiede un credito per il lavoro originale di De Hara e una somma da corrispondere di 250mila dollari (corrispondenti a circa 225mila euro). E i guai non finiscono qui: il pub a Londra di Guy Ritchie è andato a fuoco per la seconda volta!

Da parte sua, Ritchie ci tiene a giustificarsi: questa è stata la sua risposta in un messaggio di testo rivolto a De Hara appena dopo l'uscita del film: "Mickey, io e il mio staff abbiamo provato a contattarti per svariati anni, ormai. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta... Fammi sapere come posso rendermi disponibile. Onestamente, abbiamo davvero fatto di tutto per metterci in contatto con Lei".

Una pellicola "travagliata", a quanto pare, come dimostra anche la clamorosa storia di The Gentleman sul copione rubato a Hugh Grant.