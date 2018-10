The Front Runner: Hugh Jackman nel nuovo poster del biopic

Columbia Pictures ha diffuso in rete un nuovissimo poster ufficiale per The Front Runner, nuova fatica del regista Jason Reitman (Thank You For Smoking, Juno) che vede protagonista Hugh Jackman nei panni dell'ex-candidato alle Presidenziali americane del 1988, Gary Hart.

Nella locandina è possibile leggere i primi commenti della critica internazionale, interessata a esaltare le doti recitative di Jackman nella parte del protagonista.

Conosciuto per essere stato senatore del Colorado dal 1975 al 1987, Hart divenne famoso per aver concorso alla Presidenza degli Stati Uniti d'America per ben due volte senza mai essere eletto, prima nel 1984 e poi nel 1988. In questa seconda occasione fu considerato il front runner, ma venne accusato di avere una relazione extraconiugale. Storica la sua dichiarazione ai media: "Seguitemi in giro, non mi importa. Sono una persona seria. Se qualcuno vuole accusarmi, che venga avanti. Si annoierà a morte". I media accettarono la sfida e lo fotografarono a bordo di uno yacht con una ragazza di nome Donna Rice, mettendo fine alla sua corsa alle presidenziali.

The Front Runner vede nel cast anche Vera Farmiga, J.K. Simmons, Mamoudou Athie, Josh Brener e Kaitlyn Dever, per un'uscita prevista nelle sale americane distribuito da Sony il prossimo 7 novembre (Election Day negli USA) in maniera limitata e il 21 novembre in tutte le sale, mentre per l'Italia non c'è ancora una data d'uscita ufficiale. Il film, manco a dirlo, è uno dei front runner per la prossima stagione dei premi a Hollywood.

Il film è sttao proiettato in anteprima al Telluride Film Festival, al Toronto International Film Festival e anche al London Film Festival.