The Front Runner: Hugh Jackman in un nuovo dietro le quinte del biopic

Sony Pictures Entertainment ha diffuso una nuova featurette di The Front Runner, biopic diretto da Jason Reitman, co-scritto dallo stesso regista e con Hugh Jackman nella parte principale.

Il candidato all'Oscar Hugh Jackman interpreta il carismatico politico Gary Hart nel film che segue l'ascesa e la caduta del senatore Gary Hart, che catturò l'immaginazione dei giovani elettori e fu considerato il travolgente front-runner per la nomination presidenziale democratica nel 1988, fino a quando la sua campagna non venne accantonata da una relazione extraconiugale con Donna Rice. Giornalismo scandalistico e giornalismo politico si fusero per la prima volta e il senatore Hart fu costretto a lasciare la corsa alla presidenza, in un vortice di eventi che lasciarono un profondo e duraturo impatto sulla politica americana e anche sulla scena internazionale.

Il senatore del Colorado, dal 1975 al 1987, cercò di diventare presidente nel 1984 e nel 1988 ma nonostante fosse favorito su Mike Dukakis, dovette affrontare le accuse di aver tradito la moglie, sfidando i media e di fatto interrompendo la sua campagna dopo la pubblicazione delle foto con la Rice.

Il cast di The Front Runner comprende Hugh Jackman nel ruolo di Gary Hart, affiancato da Vera Farmiga, il premio Oscar J.K. Simmons, Alfred Molina, Sara Paxton e Kaitlyn Dever. Il film è stato presentato al Telluride Film Festival e al Toronto International Film Festival. È stato il film di chiusura del Film Festival di Austin, mentre a fine novembre aprirà la 36ª edizione del Torino Film Festival. The Front Runner uscirà nelle sale americane il 7 novembre, mentre in Italia l’uscita è fissata al 21 febbraio 2019 con Warner Bros.