The Freshening, John Boyega sarà nel cast del nuovo film di Cathy Yan

La regista di Birds of Prey con Margot Robbie, Cathy Yan, scriverà e dirigerà The Freshening, nuova commedia sci-fi. Nel cast ufficiale, ancora non totalmente svelato, vedremo anche John Boyega. .

L'attore è conosciuto per essere in film come The Woman King (2022), Star Wars: The Force Awakens (2015) Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), ma anche per The Circle (2017) con Tom Hanks ed Emma Watson.

Per la Yan, poter lavorare con Boyega è: "un sogno: è un talento unico nel suo impegno e nelle sue costruzioni, e nel suo essere disponibile a regalare delle performaces indimenticabili e variegate. So che sarà in grado di dare una grande profondità e numerosi sfumature a Reese. Sono su di giri per la sua presenza in questo folle viaggio".

Invece, a proposito del film, la regista ha dichiarato che: "The Freshening è esattamente il tipo di film audace e tempestivo che mi entusiasma tanto da sceneggiatrice che da regista. Sono lieta di poter lavorare con collaboratori che la pensano esattamente come me e Ash, da Ali Wong a FlimNation, per portare questa storia audace e d'impatto sul grande schermo".

The Freshening sarà l'adattamento cinematografico del racconto di Rachel Khong (omonimo), interamente scritto e diretto dalla Yan. La produzione invece sarà affidato alla FilmNation Entertainment (di Ali Wong e Adam McKay, Cathy Yan e Ash Sarohia (Rwild) e Betsy Koch (Hyperobject).



