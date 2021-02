The Freshening, Cathy Yan di Birds of Prey scriverà e dirigerà la nuova commedia sci-fi

È il puntualissimo e affidabile Variety a informarci oggi che la regista di Birds of Prey con Margot Robbie, la talentuosa Cathy Yan, è stato scelta da FilmNation (recentemente dietro al successo di Promising Young Woman) per scrivere e dirigere The Freshening, nuova e intrigante commedia di stampo fantascientifico.

Nel dettaglio, si tratta di un adattamento cinematografico dell'omonimo racconto scritto dall'autrice Rachel Khong e ambientato in un'America futuristica dove i cittadini possono liberamente assumere una droga in grado di curare razzismo e sessismo. Come già detto, l'autrice è stata scritturata per sceneggiare e dirigere il progetto, che oltra FilmNation sarà prodotto da Ali Wong, dalla Gary Sanchez Productions e dall'etichetta Rewild della stessa Yan e di Ash Sarohia.



Proprio la regista ha dichiarato in merito: "The Freshening è esattamente il tipo di film audace e tempestivo che mi entusiasma tanto da sceneggiatrice che da regista. Sono lieta di poter lavorare con collaboratori che la pensano esattamente come me e Ash, da Ali Wong a FlimNation, per portare questa storia audace e d'impatto sul grande schermo".



Anche la Wong ha dichiarato: "Il concept dietro all'avvincente storia impalcata da Rachel Kong mi ha completamente ossessionato quando l'ho letto. The Freshening è diverso da qualsiasi altra cosa io abbia mai lavorato e sono davvero entusiasta di poterlo sviluppare con tutte queste straordinarie persone coinvolte".



