The French Dispatch di Wes Anderson si ispira al New Yorker, ecco le prime immagini

L'attesissimo nuovo film di Wes Anderson, The French Dispatch, è in realtà ispirato al periodico statunitense The New Yorker. E proprio il New Yorker ci mostra le prime immagini del film.

Oggi The French Dispatch si è mostrato con il primo poster (il trailer arriverà domani), ma delle nuove pittoresche immagini dell'ultima fatica di Wes Anderson ci arrivano direttamente dal New Yorker, il periodico di cui il regista di Houston è un avido lettore, e da cui ha tratto ispirazione per la pellicola.



Nelle foto, che trovate anche nella nostra gallery, vediamo diversi momenti, luoghi e personaggi del film, ambientato in una immaginaria metropoli francese chiamata Ennui-sur-Blasé.



Qui Bill Murray interpreta l'editor del giornale, Arthur Howitzer, Jr., basato sulla persona di Harold Ross, il fondatore del New Yorker, a cui, scrive la rivista "Anderson ha aggiunto anche un pizzico di A. J. Liebling".



Owen Wilson è invece Herbsaint Sazerac, uno scrittore la cui vita dovrebbe essere ispirata a quella di Joseph Mitchell, mentre Wally Wolodarsky è un autore che non è mai riuscito a completare un articolo.



Adrien Brody dà poi il volto a Julian Cadazio, un commerciante d'arte modellato sulla personalità di Lord Duveen, soggetto di un pezzo del giornale nel 1951. Questi guida in una singolare esposizione un gruppo composto da J. K. L. Berensen (Tilda Swinton), Upshur (Maw), Clampette (Lois Smith) e i suoi partner in affari interpretati da Henry Winkler e Bob Balaban.



Benicio del Toro, intanto, veste i panni di un prigioniero, Moses Rosenthaler, e Lea Seydoux è la sua musa Simone.



Roebuck Wright, interpretato da Jeffrey Wright, è un mashup di James Baldwin e il giornalista A. J. Liebling, mentre Frances McDormand è Lucinda Krementz, accompagnata dai suoi studenti rivoluzionari Juliette (Lyna Khoudri) e Zeffirelli (Timothée Chalamet).



Altri, come Elizabeth Moss, Fisher Stevens e Griffin Dunne, fanno sempre parte dello staff del The French Dispatch.



Il film dovrebbe uscire nelle sale americane il 24 luglio.