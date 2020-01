The French Dispatch di Wes Anderson ha finalmente una data di uscita

Searchlight Pictures (ex Fox Searchlight) ha rivelato la data di uscita di The French Dispatch, il nuovo e atteso film di Wes Anderson per cui è stato mostrato anche un primo logo ufficiale.

Come potete vedere nel manifesto in calce alla notizia, infatti, la pellicola debutterà nelle sale americane il 24 luglio 2020 (lo stesso weekend del Jungle Cruise con The Rock ed Emily Blunt). Restiamo invece in attesa di sapere quando arriverà anche in Italia, con la speranza di poterlo vedere anche noi in estate.

In attesa di sapere i primi dettagli sulla trama del film, descritto come una lettera d'amore ai giornalisti ambientata nell'avamposto di un giornale americano situato in una città immaginaria nella Francia del 20° secolo, l'annuncio svela ufficialmente i membri del nutrito cast: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Franches McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stehpen Park, Bill Murray e Owen Wilson.

Scritto e diretto da Anderson, stando alla descrizione The French Dispatch "porterà in vita una collezione di storie" pubblicate dalla finta rivista sulla quale ruoterà la trama del film. Al contrario di quanto riportato nei mesi scorsi, la quattro volte nominata all'Oscar Saoirse Ronan non farà parte del cast.

The French Dispatch sarà uno delle prime pellicole distribuite da Searchlight Pictures dopo il cambio di nome operato dalla Disney.