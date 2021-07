The French Dispatch, svelata la data d'uscita italiana del nuovo film di Wes Anderson

In attesa della presentazione in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2021, è stata rivelata ufficialmente la data d'uscita italiana di The French Dispatch, nuovo e chiacchieratissimo film diretto da Wes Anderson che approderà nelle sale cinematografiche nostrane il prossimo novembre, passando forse prima anche per Venezia.

La data ufficiale è comunque quella del 11 novembre 2021.



Stando alla descrizione ufficiale trapelata ormai un anno da, The French Dispatch "dà vita ad una raccolta di storie di un numero immaginario di una rivista americana pubblicata in un immaginario ventesimo secolo in una città francese"



Il film è una lettera d'amore ai giornalisti e al centro della storia vi è uno di essi, un americano che vive in Francia, crea la propria rivista e lotta per scrivere tutto quello che desidera. Il cast corale del film è composto da molti attori aficionados di Anderson.



Fanno parte del film Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray, Owen Wilson, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile De France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban, Hippolyte Girardot e Anjelica Huston.



Su Everyeye trovate il primo trailer di The French Dispatch.