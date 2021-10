The French Dispatch, il ricco cast nelle foto del backstage: ecco le immagini

WMagazine ha pubblicato online diverse foto del backstage di The French Dispatch, l'ultimo film diretto da Wes Anderson e presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nelle foto si vedono diversi membri del ricco cast che compone il film, con molti volti conosciuti del cinema di Anderson.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 11 novembre. The French Dispatch è descritta come 'una lettera d'amore nei confronti dei giornalisti, ambientata nella sede di una rivista statunitense in una città francese del XX secolo'.



Nella cittadina francese di Ennui-sur Blasé si trova la redazione del French Dispatch, supplemento settimanale del quotidiano statunitense Evening Sun di Liberty, nel Kansas. Alla morte del direttore, tutta la redazione decide di commemorarlo con una raccolta dei migliori articoli del French Dispatch.

Il ricchissimo cast del film comprende Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric e molti altri. Margot Robbie farà parte del cast del prossimo film del regista. Trovate le foto del backstage di The French Dispatch direttamente a questo link.



Il soggetto del film è stato co-scritto da Jason Schwartzman, collaboratore assiduo di Anderson. In attesa del film scoprite il primo trailer ufficiale di The French Dispatch, pronto a sbarcare finalmente nelle sale italiane dopo i problemi causati dall'emergenza sanitaria globale in relazione alla pandemia di COVID-19, che ha costretto il film a far slittare l'uscita al 2021.