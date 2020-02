The French Dispatch: primo poster per il nuovo film di Wes Anderson, domani il trailer

La neonata Searchlight Pictures, ex Fox Searchlight, ha pubblicato il primo poster ufficiale di The French Dispatch, nuovo film scritto e diretto da Wes Anderson in arrivo a giugno.

Oltre alla locandina, che come al solito potete visionare in calce all'articolo e che ci anticipa con eleganti figure stilizzate il look dei numerosi protagonisti, la compagnia ha anche anticipato che il trailer ufficiale del film arriverà nel corso della giornata di domani, quindi se siete fan del regista di Houston rimanete sintonizzati sui nostri canali.

The French Dispatch è descritto come una lettera d'amore ai giornalisti ambientata in un avamposto di un giornale americano in una città francese del 20esimo secolo immaginaria, e la trama incrocerà tre diverse storie pubblicate sulla rivista "The French Dispatch".

Il cast d'ensemble include i vincitori dell'Oscar Benicio Del Toro (Sicario: Day of the Soldado, Traffic), Adrien Brody (The Pianist), Frances McDormand (Fargo, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri) e Tilda Swinton (Suspiria, Michael Clayton) insieme ai nominati agli Oscar Timothée Chalamet (Beautiful Boy, Call Me By Your Name), Bill Murray (Lost in Translation) e Owen Wilson (The Royal Tenenbaums). Oltre a loro, che ci crediate o meno, il gargantuesco progetto include anche Léa Seydoux (Spectre, La Vita di Adele), Lyna Khoudri (The Blessed), Jeffrey Wright (Westworld, No Time To Die, The Batman), Mathieu Amalric (The Grand Budapest Hotel), Stephen Park (Fargo), Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Kate Winslet, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Anjelica Huston, Jason Schwartzman e Henry Winkler.

The French Dispatch è stato scritto e diretto da Anderson da un soggetto originale di Anderson, Roman Coppola, Jason Schwartzman e Hugo Guinness e uscirà nelle sale il 24 giugno.