The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson si mostra col primo trailer ufficiale

Come promesso e anticipato dalle prime foto promozionali uscite nella giornata di ieri, The French Dispatch, atteso nuovo film dell'amatissimo regista Wes Anderson, si mostra finalmente con il primo trailer ufficiale.

Come al solito potete gustarvelo comodamente all'interno dell'articolo.

L'ultimo film dell'autore di Houston risale al 2017 con il film d'animazione in stop-motion Isle of Dogs, il che fa di The French Dispatch il grande ritorno al live-action dopo il successo di The Grand Budapest Hotel, che oltre alle nove nomination agli Oscar (tra cui Miglior film e Miglior regista) incassò anche $172 milioni in tutto il mondo con un budget di produzione di soli $25 milioni.

La Searchlight Pictures spera di replicare quel tipo di successo con un film che sarà una lettera d'amore alla classe dei giornalisti ambientata nell'avamposto di un giornale americano in una città immaginaria del 20esimo secolo. Il gigantesco cast d'ensemble comprende Bill Murray, Timothee Chalamet, Frances McDormand, Bob Balaban, Jeff Goldblum, Elisabeth Moss, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Benicio del Toro, Owen Wilson, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Kate Winslet e Tony Revolori.

Nella troupe anche i frequenti collaboratori di Anderson come il diretto della fotografia Robert Yeoman, il compositore Alexandre Desplat e il montatore Andrew Weisblum. La data di uscita è fissata per il 24 luglio.