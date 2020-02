The French Dispatch: il film di Wes Anderson vietato ai minori negli USA

The French Dispatch, il nuovo atteso film diretto da Wes Anderson, ha ricevuto una valutazione dall'AMP, che l'ha classificato con il rating R, per via di 'nudità grafica, alcuni riferimenti e linguaggio sessuale'. Per il momento i dettagli sulla trama sono scarsi e l'unica cosa certa è il ricco e nutrito cast che caratterizza i film di Anderson.

The French Dispatch 'dà vita ad una raccolta di storie di un numero immaginario di una rivista americana pubblicata in un immaginario ventesimo secolo in una città francese'.

Il sesso non è mai stato argomento tabù nei film di Anderson ma certamente i suoi film non sono famosi per le scene di nudo.

Il film è una lettera d'amore ai giornalisti e al centro della storia vi è uno di essi, un americano che vive in Francia, crea la propria rivista e lotta per scrivere tutto quello che desidera. Il cast corale del film è composto da molti attori aficionados di Anderson. Fanno parte del film Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray, Owen Wilson, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile De France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban, Hippolyte Girardot e Anjelica Huston.

Su Everyeye trovate il primo trailer di The French Dispatch. Inoltre le prime immagini del film che si ispira al New Yorker sono anch'esse online e hanno già fatto impazzire i fan del cinema di Wes Anderson.