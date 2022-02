The French Dispatch, il film di Wes Anderson arriva domani su Disney+!

Un altro grande titolo è in arrivo sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino: su Disney+ da domani sarà disponibile The French Dispatch di Wes Anderson.

Dopo l'arrivo di Eternals su Disney+, un altro titolo che ha suscitato grande interesse durante la scorsa stagione cinematografica sta per approdare sul piccolo schermo.

Si tratta di The French Dispatch, l'ultima opera compiuta del regista di The Garand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom Wes Anderson, che arriverà in streaming in esclusiva su Disney+ mercoledì 16 gennaio.

La pellicola, che come al solito raccoglie un gran numero di star di Hollywood, da Tilda Swinton a Bill Murray, da Benicio del Toro a Timothée Chalamet, da Frances McDormand a Owen Wilson e ancora Saoirse Ronan, Edward Norton, Willem Dafoe (e potremmo continuare a oltranza), è ambientata in campo giornalistico, e trae ispirazione dal New Yorker per la sua redazione fittizia.

Nelle sale italiane il film è arrivato a novembre 2021 dopo una serie di rinvii a causa della pandemia, e tra poche ore sarà finalmente disponibile anche in streaming.

E voi, attendevate l'arrivo su piattaforma o lo avete già visto al cinema? E nel secondo caso, dove si colloca nella vostra classifica personale dei film di Wes Anderson? Fateci sapere nei commenti.