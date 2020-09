The French Dispatch abbandona la corsa agli Oscar. Quando uscirà il film di Wes Anderson?

L'uscita di The French Dispatch di Wes Anderson era prevista per lo scorso 24 luglio ma, come accaduto per molti altri film, la pandemia ha cambiato tutte le carte in tavola.

L'attesissima pellicola doveva prendere parte in un primo momento alla 73a edizione del Festival di Cannes ma, dopo il suo annullamento, molte cose sono cambiate. Nell'ultimo rapporto di Fox Searchlight che parlava dei vari film Marvel, così come Death on the Nile, il remake di West Side Story di Steven Spielberg, e il thriller erotico Deep Water, con Ana de Armas e Ben Affleck, non viene fatta alcuna menzione di The French Dispatch.

Per quanto riferito, il film di Anderson uscirà in una data non specificata nel 2021 e per tale ragione dovrà rinunciare certamente anche alla corsa agli Oscar. Secondo IndieWire, lo scenario più probabile per The French Dispatch è di tornare a Cannes il prossimo maggio, saltando quindi a piè pari tutta la corrente stagione di premi, per competere invece in quella del 2021. Ciò consentirebbe al film di uscire contemporaneamente in tutto il mondo, come di solito fanno i film di Anderson.

Il film di Wes Anderson, lo ricordiamo, è stato classificato negli USA come vietato ai minori, se siete curiosi di scoprire cosa accadrà, date un'occhiata al trailer ufficiale di The French Dispatch.