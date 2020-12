The Founder, il rapporto tra Kroc e i fratelli McDonald non era pessimo come nel film

Il Ray Kroc presentatoci da The Founder non è certo un personaggio positivo: spietato, cinico e disposto a passare sui cadaveri dei suoi soci pur di perseguire il suo obbiettivo, il fondatore del McDonald's che conosciamo oggi ritratto da Michael Keaton nel film non ne esce proprio come uno stinco di santo.

Il film, in particolare, pone l'accento sul modo in cui Kroc gestì il rapporto con i fratelli McDonald, proprietari del ristorante da cui ebbe inizio la storia della catena di fast food più famosa al mondo: sul grande schermo abbiamo visto i rapporti tra Kroc e i McDonald arrivare davvero ai minimi termini, con i due fratelli vittime impotenti dell'insaziabile fame del loro socio/antagonista.

La realtà dei fatti è però leggermente diversa: pare infatti che, nonostante per forza di cose il rapporto tra le parti non fosse idilliaco, Kroc e i McDonald riuscirono comunque a mantenere almeno un certo livello di cordialità, dovuta anche al fatto che, tutto sommato, i due pionieri della ristorazione rapida fossero soddisfatti del gruzzolo messo da parte grazie alla cessione del ristorante. Uno dei due, addirittura, presenziò alla cerimonia per i primi 50 miliardi di hamburger venduti dalla catena!

Ciò, ovviamente, nulla toglie a quanto già detto sulle attitudini del nostro Ray Kroc. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di The Founder.