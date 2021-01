The Formula, John Boyega e Robert De Niro insieme in un film Netflix sulla Formula 1

Una leggenda del grande schermo come Robert De Niro e un attore in rampa di lancio come John Boyega divideranno la scena nel nuovo film Netflix The Formula, descritto come un dramma poliziesco ambientato nel mondo della Formula 1. Il film sarà scritto e diretto da Gerard McMurray, noto per l'horror The First Purge e per Burning Sand.

Non sono stati divulgati molti dettagli sulla trama di The Formula, se non che sarà incentrata su un asso della Formula 1 (presumibilmente interpretato da John Boyega) in fuga per salvare la sua famiglia.

Noto soprattutto per il ruolo di Finn nella trilogia sequel di Star Wars, che secondo i fan avrebbe meritato più spazio, John Boyega ha recentemente recitato nell'episodio Red, White and Blue della serie antologica Small Axe di Steve McQueen, che racconta la vera storia dell'agente di polizia Leroy Logan nella Londra degli anni '80.

Robert De Niro, che figura anche tra i produttori di The Formula, è il protagonista del recente Nonno questa volta è guerra (leggi qui la nostra recensione), ed è reduce da The Irishman, altro progetto targato Netflix, diretto da Martin Scorsese. Attualmente è impegnato sul set del prossimo film di David O. Russell, ancora senza titolo. Faranno parte del cast anche Margot Robbie, Christian Bale e Rami Malek.