The Forgotten Battle, Tom Felton nel poster del nuovo film di guerra targato Netflix

Da oggi è disponibile su Netflix una nuova pellicola di guerra, The Forgotten Battle con Tom Felton tra i protagonisti. Tra la sfilza di film di guerra questa pellicola potrebbe davvero valere la pena di essere vista essendo una produzione su larga scala che vanta un cast di talento e scorci straordinari come potete vedere nel trailer.

Dopo il malore che ha colpito Tom Felton qualche settimana fa, l'attore è tornato attivo sui social rassicurando i suoi fan con dirette e messaggi di ringraziamento. Oggi Felton ha postato su Instagram, come potete vedere in calce alla notizia, il poster del nuovo film in cui lo vedremo all'opera.



The Forgotten Battle è un dramma di guerra originale Netflix olandese diretto da Matthijs van Heijningen Jr. ed è ufficialmente il primo film originale olandese prodotto da Netlfix oltre ad essere la seconda produzione più costosa grazie al suo budget di 14 milioni di euro.

Raccontato attraverso la prospettiva di tre diversi partecipanti alla battaglia della Schelda, nel cast figurano Tom Felton (Draco Malfoy di Harry Potter), Gijs Blom, Jamie Flatters, Susan Radder , Jan Bijvoet, Coen Bril e Theo Barklem-Biggs.

La sinossi recita: “Novembre 1944. Sull'isola allagata di Walcheren, migliaia di soldati alleati stanno combattendo contro l'esercito tedesco. Tre giovani vite diventano indissolubilmente legate. Un ragazzo olandese che combatte per i tedeschi, un pilota inglese e una ragazza zelandese legata alla resistenza contro la sua volontà, sono costretti a fare scelte cruciali che influiscono sia sulla propria libertà che su quella degli altri”.

La battaglia della Schelda ebbe luogo tra il 2 ottobre e l'8 novembre 1944, fu una serie di operazioni militari guidate dalla prima armata canadese aiutata da unità polacche e britanniche.



L'obiettivo delle operazioni era quello di prendere il controllo del fiume Schelda e stabilire una rotta marittima verso Anversa che potesse rifornire le forze alleate nell'Europa nord-occidentale.



La battaglia fu una delle più sanguinose e importanti dell'intera campagna per la prima armata canadese. Durante le cinque settimane di combattimento sono stati contate un totale di 12.873 vittime alleate, con la metà delle perdite riconducibili all'esercito canadese.



Paula van der Oest ha firmato la sceneggiatura di The Forgotten Battle, disponibile da oggi su Netflix. Vi lasciamo con la Top 10 dei film più visti su Netflix questo mese.