The Forgiven: su Sky e NOW arriva il nuovo thriller con Jessica Chastain e Ralph Fiennes

Arriva su Sky il nuovo thriller scritto e diretto da John Michael McDonagh, The Forgiven, che andrà in onda in prima tv lunedì 8 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e che sarà disponibile anche on demand.

Basato sull’inquietante romanzo “Nella polvere” di Lawrence Osborne, il film combina sensualità e colpi di scena in un'ambientazione divisa tra l’Oriente e l’Occidente: mentre guidano a grande velocità attraverso il deserto marocchino per partecipare alla sontuosa festa di un vecchio amico, i ricchi londinesi David e Jo Henninger (interpretati da Ralph Fiennes e dall'amatissima Jessica Chastain) restano coinvolti in un tragico incidente con un adolescente del posto. Una volta arrivati in grande ritardo alla villa dove la festa è al suo culmine, la coppia cerca di nascondere l’incidente con la connivenza della polizia locale. Ma quando arriva il padre del ragazzo per cercare giustizia, la scena è pronta per uno scontro tra culture pieno di tensione, in cui David e Jo devono scendere a patti con quello che hanno commesso e le sue devastanti conseguenze.

Il film è interpretato, oltre che dal candidato all’Oscar Ralph Fiennes e dalla vincitrice dell’Oscar Jessica Chastain, anche dalla star di House of the Dragon Matt Smith. Insieme a loro figurano anche Saïd Taghmaoui, Abbey Lee, Mourad Zaoui, Caleb Landry Jones, Ismael Kanater, Christopher Abbott, Alex Jennings e Marie-Josée Croze.

L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato in prima tv lunedì 8 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.