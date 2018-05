The Forgiven: Ralph Fiennes in trattative per unirsi al cast

Ralph Fiennes, secondo quanto riportato da Coming Soon, è in trattative per unirsi al cast dell’adattamento cinematografico del romanzo The Forgiven, scritto da Lawrence Osborne.

L’attore britannico dovrebbe andare a raggiungere Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, Christine), Mark Strong (Shazam!, The Imitation Game, Kingsman) e Saïd Taghmaoui (Wonder Woman, The Infiltrator) nel cast del film, che verrà diretto da John Michael McDonagh (The Guard, Calvary, War on Everyone).

Noto per i suoi grandi ruoli in Schindler’s List, Il paziente inglese, nella saga di Harry Potter (nel ruolo iconico di Lord Voldemort) e nel favoloso Grand Budapest Hotel, rivedremo Fiennes alla regia di The White Crow, nel nuovo adattamento di The Voyage of Doctor Dolittle (con Robert Downey Jr.) e in Official Secrets.

A produrre la pellicola ci sarà lo stesso regista insieme a Elizabeth Eves con la loro casa di produzione House of Un-American Activities. CAA ha l’esclusiva sui diritti per il Nord America, mentre IMR International si occuperà della vendita dei diritti internazionali al prossimo market internazionale al Festival di Cannes.

Basato sul romanzo di Lawrence Osborne pubblicato nel 2012, potete leggere di seguito la sinossi ufficiale di The Forgiven.

Sinossi: David e Jo Henniger sono diretti in macchina a un party nella casa dei loro amici situata nel deserto del Marocco. Lungo la strada David rimane intontito dalle strade del deserto e improvvisamente dal lato della carreggiata sbucano fuori due ragazzi, uno dei quali è colpito dalla macchina. Nel frattempo, nella casa, la festa impazza e scorre nell’attesa dei due ospiti fino alla mattina successiva. Nel corso del weekend successivo David e Jo dovranno fare i conti con quello che è successo lungo la strada e affrontare le inevitabili conseguenze.