The Forever Purge, ecco le prime immagini dell'ultimo capitolo della saga!

Non è stato decisamente un anno fortunato per le nuove release cinematografiche: tra produzioni ferme ed altre la cui uscita è stata rinviata a tempo indeterminato, sono stati in tanti i fan delusi a causa degli inevitabili problemi insorti con la pandemia. Tra i film coinvolti, come molti ricorderanno, figura anche The Forever Purge.

Il quinto e, pare, ultimo capitolo della saga partita nel 2013 con La Notte del Giudizio ha infatti vissuto una genesi piuttosto travagliata: dopo l'entusiasmo seguito all'annuncio del film, infatti, l'uscita di The Forever Purge era stata rinviata a data da destinarsi, decisione che aveva fatto temere a molti addirittura la cancellazione del film.

La produzione è invece andata avanti nonostante tutto ed oggi possiamo quindi finalmente ammirare la prima immagine di quello che sarà l'episodio conclusivo della popolare saga distopica: "È una splendida storia di latinoamericani e messicani che uniscono le forze per combattere il male e la disuguaglianza" ha spiegato il regista Everardo Gout.

Il film sarà ambientato dopo gli eventi narrati ne La Notte del Giudizio - Election Year e seguirà le vicende di Adela e Juan, rifugiatisi in un ranch in Texas dopo esser sfuggiti alla furia di un cartello messicano: anche qui, però, la pace non durerà a lungo. The Forever Purge dovrebbe arrivare in sala quest'anno: non resta che incrociare le dita e sperare che tutto vada per il verso giusto!