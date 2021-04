The Forever Purge, l'horror Blumhouse rimpiazza Top Gun nel calendario delle uscite

The Forever Purge, l'atteso sequel della saga horror prodotta da Blumhouse, arriverà nelle sale a luglio, nella slot precedentemente occupata da Top Gun: Maverick.

Dopo i vari cambiamenti nel calendario delle uscite cinematografiche di Paramount Pictures, concernenti anche Mission: Impossible 7 e 8 e Top Gun: Maverick, anche Universal Pictures ha apportato delle modifiche ai suoi piani di distribuzione, e con una mossa repentina, ha deciso di approfittare di uno degli spostamenti della major rivale per inserirvi uno dei propri titoli.

The Forever Purge quinto capitolo nella saga horror targata Blumhouse, arriverà al cinema in tempo per i festeggiamenti dell'Indipendence Day.

Almeno negli Stati Uniti, infatti, il film approderà sul grande schermo il 2 luglio 2021, approfittando del week-end di festa per cercare di dominare il botteghino nonostante la situazione sanitaria ancora incerta.

Negli anni passati, anche altre pellicole del franchise come The First Purge e Purge: Election Year avevano usufruito della slot della prima settimana di luglio, e in tal modo anche il numero 5 porterebbe avanti la tradizione.

E a proposito di mantenere vive le tradizioni, anche The Forever Purge è stato classificato Rated R a causa di "un'estrema e sanguinosa violenza e linguaggio scurrile".



Intanto, per quanto riguarda l'uscita italiana del film, attendiamo ulteriori informazioni.