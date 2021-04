The Forever Purge: il quinto capitolo ottiene il Rated R per la sua estrema violenza

The Forever Purge come noto sarà l'ultimo film del franchise horror di The Purge iniziato nel 2013 con il film che vedeva protagonista allora Ethan Hawke e adesso questo quinto e ultimo capitolo ha ottenuto il suo visto censura e si prepara ad arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Il film sarà etichettato come Rated R.

Come si legge nella nota fornita dalla commissione censura che tutela gli spettatori, The Forever Purge ha ottenuto un Rated R per "un'estrema e sanguinosa violenza e linguaggio scurrile". La pellicola quindi sarà in linea con le quattro che l'hanno preceduta al cinema, arrivate tutte in sala con il visto Rated R, come si conviene a prodotti di questo genere e in grado di soddisfare una precisa fetta di pubblico. L'uscita nelle sale di The Forever Purge è slittata al 9 luglio 2021 e questa dovrebbe rimanere la data definitiva, salvo ulteriori rinvii.

Il film sarà ambientato dopo gli eventi narrati ne La Notte del Giudizio - Election Year e seguirà le vicende di Adela e Juan, rifugiatisi in un ranch in Texas dopo esser sfuggiti alla furia di un cartello messicano: anche qui, però, la pace non durerà a lungo.

Il quinto e, pare, ultimo capitolo della saga partita nel 2013 con La Notte del Giudizio ha infatti vissuto una genesi piuttosto travagliata: dopo l'entusiasmo seguito all'annuncio del film, infatti, l'uscita di The Forever Purge era stata rinviata a data da destinarsi, decisione che aveva fatto temere a molti addirittura la cancellazione del film. La produzione è invece andata avanti nonostante tutto e abbiamo già visto la prima immagine di The Forever Purge, ovvero quello che sarà l'episodio conclusivo della popolare saga distopica.