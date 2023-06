The Flash, Warner voleva Christian Bale come Batman: lui ha rifiutato

Il finale di The Flash riserva l’ennesima sorpresa nostalgica di un film che ha fatto del richiamo e della citazione uno dei suoi punti forti. Dopo aver capito come risistemare la sua linea temporale, Barry Allen la modifica per un’ultima volta, causando la sostituzione di uno dei personaggi chiave. Ma erano davvero questi i piani per il film?

Kevin Smith è fiducioso su un eventuale ritorno di Ben Affleck come Batman dopo The Flash e, a proposito delle varie incarnazioni dell’Uomo Pipistrello, ha raccontato un retroscena sulla sequenza finale di The Flash che vede comparire l’eroe di Gotham nella trasposizione fatta da George Clooney.

L’ultimo cambiamento al passato fatto da Barry Allen nel film, infatti, causa come ripercussione imprevista, la sostituzione del Batman di Ben Affleck con quello di Clooney, regalando ai fan l’ultima sorpresa di un film che ha lavorato tanto e bene in tal senso.

Secondo Smith, Clooney sarebbe stato però soltanto un rimpiazzo, avendo, la Warner dovuto accettare il rifiuto di Christian Bale che ha ripetuto a più riprese che non sarebbe tornato in Batman senza Nolan.

In una clip l’artista racconta come la produzione sia stata per mesi dietro l’attore di American Psycho prima di desistere e virare su George Clooney.

Una scelta azzeccata, probabilmente, quella di Bale, visto lo scarso successo del film sull’eroe scarlatto e vista la sua partecipazione a un altro film di supereroi (Thor: Love and Thunder) che non ha ottenuto il successo sperato.

In attesa di capire quali e quanti Batman diventeranno in qualche modo canonici nelle prossime trasposizioni DC, vi lasciamo alle parole di Andy Muschietti sulla scena iniziale di The Flash.