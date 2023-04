The Flash, Warner conferma: in arrivo un nuovo trailer ufficiale, svelata la data!

A diversi mesi dalla pubblicazione del primo sensazionale trailer di The Flash, un nuovo spot televisivo per l'attesissimo cinecomix DC Studios diretto da Andy Muschietti ha confermato che molto presto Warner Bros pubblicherà un nuovo filmato promozionale ufficiale.

Come potete vedere dallo spot disponibile nel post in calce all'articolo, il secondo trailer ufficiale di The Flash sarà pubblicato in occasione della premiere del film, il prossimo 25 aprile, quando cioè il cinecomix con protagonista Ezra Miller sarà mostrato per la prima volta al pubblico durante il CinemaCon. Mentre le star passeggeranno sul tappeto rosso per far debuttare il film sul grande schermo, dunque, i fan da casa potranno sintonizzarsi con i canali Warner per il lancio del nuovo trailer ufficiale di The Flash: il film, lo ricordiamo, uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal prossimo 16 giugno.

Nel frattempo, comunque, potete gustarvi l'ultimo video promozionale disponibile in basso, che offre alcuni primi piani dei protagonisti del film, tra cui Batman, Supergirl e il generale Zod. Ricordiamo che il cast del film include anche Sasha Calle all'esordio nei panni di Supergirl e Michael Shannon di ritorno nel ruolo del generale Zod, oltre a Ron Livingston, Maribel Verdu, Kiersey Clemons e Antje Traue. Tornano anche Ben Affleck e Michael Keaton, nei panni dei rispettivi Batman.

