The Flash: Warner Bros ci crede tantissimo, la sceneggiatura del sequel è già pronta!

Da oggi il futuro della DC Films e di Warner Bros Discovery è un po' meno misterioso, grazie ad un lungo editoriale pubblicato da The Hollywood Reporter: nell'articolo trova spazio anche The Flash, prossimo cinecomix con protagonista il controverso Ezra Miller in uscita nel 2023.

A quanto pare la Warner tiene particolarmente al futuro del personaggio, ed è convinta di avere per le mani un potenziale grosso successo: già in precedenza si era parlato di come The Flash avesse ottenuto un responso entusiastico dai primi test-screening ufficiali, e adesso The Hollywood Reporter sembra confermarlo. Secondo quanto riportato, infatti, Warner Bros. crede talmente tanto in Andy Muschietti da avergli permesso di scrivere la sceneggiatura di The Flash 2, che sarebbe già pronta.

Il copione, in base alle informazioni ottenute dal magazine, è stato firmato dallo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick, che ha collaborato con James Wan sui copioni di Aquaman e del suo sequel Aquaman & The Lost Kingdom, e la sua esistenza incarnerebbe la volontà di Warner Bros di realizzare un sequel di The Flash. Comunque, tenendo conto delle numerose controversie che circondano il nome di Ezra Miller, The Hollywood Reporter sottolinea come The Flash 2 si potrebbe fare anche con un nuovo attore, guardando oltre la star di Animali Fantastici per il ruolo del protagonista.

Per altre letture sul futuro DC vi segnaliamo che in queste ore sono emersi nuovi dettagli su Man of Steel 2 con Henry Cavill, grosse novità sulla saga di The Batman con Matt Reeves alla guida di nuovi spin-off dedicati a diversi villain di Gotham City e infine anche la conferma del ritorno di James Gunn per uno o più film del DCEU.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.