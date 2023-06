The Flash, ci sono voluti 40 anni per fare il film: storia di una produzione lunghissima

Ora che The Flash è arrivato nei cinema di tutto il mondo, è tempo di guardare indietro alla lunghissima produzione del cinecomix DC Studios realizzato da Warner Bros, le cui origini risalgono addirittura agli anni '80.

All'epoca infatti lo sceneggiatore Jeep Loeb, che non aveva ancora iniziato la sua fortunata carriera nel mondo dei comics e nella televisione, venne incaricato di scrivere la sceneggiatura per un film dedicato a Flash, pensato per cavalcare il successo del Superman di Richard Donner. Il progetto deragliò e il supereroe apparve in live-action in diversi serial televisivi degli anni '90, inclusi tanti pilot realizzati e poi scartati. Negli anni 2000, sull'onda di Spider-Man, X-Men, Batman Begins e Superman Returns, lo sceneggiatore David S. Goyer venne scelto per un nuovo tentativo su Flash, che però anche questa volta si risolse con un nulla di fatto.

Successivamente, Ryan Reynolds e Shawn Levy, oggi impegnati in Deadpool 3 come protagonista e regista, iniziarono a sviluppare un nuovo film dedicato a Barry Allen insieme allo sceneggiatore Chris Brancato, ma Levy abbandonò il progetto per dirigere Una notte al museo 2. Nello stesso periodo, iniziarono i primi movimenti sull'ormai famigerato Justice League Mortal di George Miller, con Adam Brody scelto per Barry Allen e Zoe Kazan e Anton Yelchin come Iris e Wally West. La produzione venne interrotta per lo sciopero della WGA del 2007, e nel 2009 la Warner assunse Charles Roven come produttore e Geoff Johns come consulente per sviluppare un trattamento di un nuovo film di Flash, che sarebbe stato trasformato in sceneggiatura da Dan Mazeau. Inutile dire che tutti questi titoli naufragarono nel mare della dimenticanza.

Poi nel 2013 arrivò allo Snyder, ma le cose non andarono meglio: tra il 2015 e il 2016 vennero assunti Phil Lord & Chris Miller per scrivere e dirigere, e poi Seth Grahame-Smith per dirigere, un film con protagonista Ezra Miller, che nel frattempo aveva finalmente debuttato come Flash prima in Batman vs Superman e poi in Suicide Squad. Tempo di far uscire quei film, però, che il progetto cambiò ancora e Rick Famuyiwa subentrò alla regia, prima di abbandonare il progetto. A quel punto venne assunto Joby Harold, sceneggiatore di King Arthur: Legend of the Sword, per rielaborare la sceneggiatura: forse subodorando la fregatura che andava in giro da anni, Matthew Vaughn, Robert Zemeckis, Sam Raimi, Marc Webb, Ben Affleck e Jordan Peele hanno tutti rifiutato la regia offerta da Warner Bros.

Mazeau, assunto per la prima volta nel 2009, venne richiamato per scrivere una nuova sceneggiatura, questa volta 'figlia' degli eventi di Justice League del 2017. Nel 2018 I registi di Game Night e del recente Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, John Francis Daley e Jonathan Goldstein, iniziarono le trattative per dirigere il film The Flash, ma nel 2019 il progettò cambiò ancora quando Ezra Miller coinvolse il famoso sceneggiatore di fumetti Grant Morrison per una riscrittura. Questo copione però venne rifiutato dalla Warner, ma Ezra Miller rimase comunque a bordo: nel mese di luglio Daley e Goldstein invece lasciarono il progetto, con la sceneggiatrice di Birds of Prey Christina Dodson che venne assunta per scrivere una nuova storia. Alla fine, il regista di Mama e It Andy Muschietti accettò il lavoro di dirigere The Flash, con la sorella e collaboratrice Barbara Muschietti alla produzione.

La pre-produzione doveva iniziare a gennaio 2020, poi è arrivata la pandemia. E poi Warner Bros ha cambiato dirigenza. E poi l'ha cambiata di nuovo. E poi la DC Films è stata chiusa e riaperta come DC Studios, capeggiata da James Gunn e Peter Safran, il tutto mentre le riprese di The Flash erano già state concluse, le date di uscita cambiate innumerevoli volte, camei segreti girati e poi cancellati e sostituiti da altri camei segreti. Ma alla fine eccoci qui.

Per concludere vi segnaliamo che un sequel di The Flash è già in cantiere...la speranza è che possa uscire entro i prossimi quarant'anni.