The Flash, le voci erano vere? Per stampa USA il film è un capolavoro degno di Superman78

Durante il Cinema-Con, com'era stato anticipato, non ha esordito solo il nuovo trailer ufficiale di The Flash ma anche il film stesso, che è stato presentato per la prima volta in assoluto alla stampa USA con una proiezione ufficiale.

Ora, forse lo sapete, ma nelle scorse settimane diversi esponenti di Hollywood, alcuni dei quali direttamente legati a Warner Bros e DC, come ad esempio il ceo di Warner Discovery David Zaslav o anche il nuovo direttore creativo dei DC Studios James Gunn (perfino Tom Cruise si è innamorato di The Flash) hanno fatto a gara ad incensare The Flash, sollevando comunque molti dubbi negli spettatori: del resto, considerati i tanti interessi che girano intorno al film, i giudizi dei diretti interessati rischiavano di non essere molto 'obiettivi', secondo alcuni fan.

Dopo la proiezione del CinemaCon di questa notte, però, l'hype è salito anche nel pubblico con i piedi più di piombo, dato che adesso è la stampa a gridare al capolavoro descrivendo The Flash: le prime reazioni dopo la premiere, infatti, parlano di uno dei migliori cinecomix della storia, paragonato addirittura a Superman di Richard Donner e Batman di Tim Burton, e in generale tutti hanno lodato la prova di Ezra Miller (nonostante la sua figura sia alquanto controversa negli USA, il che farebbe pensare ad un lavoro davvero magnifico se perfino la stampa d'oltreoceano, solitamente molto bacchettona, ha chiuso un occhio di fronte ai recenti comportamenti dell'attore) e le trovate di regia di Andy Muschietti, parlando di una storia divertente, commovente e ricca di sorprese per i fan DC.

Quali sono le vostre aspettative alla luce di questi primi giudizi? Ditecelo nei commenti! The Flash, lo ricordiamo, in Italia uscirà il 15 giugno.