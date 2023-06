The Flash, Vivica A. Fox commenta un cameo improbabile del film: 'Non lo sapevo'

The Flash sarà ricordato per il suo innumerevole numero di cameo partendo da i più prevedibili e annunciati (il ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne), fino a quelli più assurdi. Vecchi membri del cast hanno avuto qualcosa da dire su alcuni cameo improbabili.

AVVERTIMENTO SPOILER THE FLASH

Insieme al cameo di Nicolas Cage nei panni di Superman, probabilmente quello più assurdo ha visto protagonista George Clooney che è ritornato ad interpretare Batman a più di 25 anni dall'uscita di Batman & Robin pellicola che, secondo molti, avrebbe quasi ucciso l'universo cinematografico del Cavaliere Oscuro. E' stata colta particolarmente di sprovvista da questa rivelazione Vivica A. Fox, interprete di Miss B. Haven nella pellicola del 1998.

L'attrice ha parlato di quanto nessuno l'avesse messa al corrente di questo grande ritorno e di come, all'epoca dell'uscita del film, Clooney si fosse impegnato tantissimo per realizzare un personaggio che potesse essere preso sul serio. "È triste, perché ci ha provato! Ha fatto un buon lavoro", ha detto Fox della performance di Clooney. "Non lo so, forse era solo che verso la fine erano stanchi del franchise. Ma mi sono divertita moltissima a filmarlo con lui e Arnold. È stato fantastico" ha raccontato.

Quello di Clooney, però, non è l'unico cameo sconvolgente del film con Ezra Miller. Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di The Flash. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!