The Flash, finalmente una vittoria: il film DC è il più visto in streaming su Max

In queste ore il servizio di streaming Max di Warner Bros. Discovery ha annunciato il lancio ufficiale della propria lista dei 10 film più visti della piattaforma, svelando che il primo vincitore della nuova classifica è nientemeno che il tanto bistrattato The Flash.

Come Netflix, Prime Video e Apple TV+, ora anche Max ha la propria classifica dei 10 film più visti sulla piattaforma, classifica che si aggiornerà quotidianamente per mostrare i film e i programmi TV più popolari sul servizio. La funzionalità è stata lanciata negli USA e nei paesi in cui il servizio è attivo proprio in queste ore, insieme all'annuncio che il primo vincitore di questa è top è proprio The Flash, film DC che ha fatto il suo debutto in streaming la scorsa settimana.

Certo, considerato che si tratta di un film fresco di uscita in streaming e che ha per protagonisti i popolari supereroi DC, non dovrebbe sorprendere il fatto che il film al momento si trovi in cima alla lista dei contenuti più visti su Max. Comunque, si tratta della prima vera vittoria di The Flash in fatto di popolarità, dopo che qualche giorno l'esordio in streaming era stato inferiore a quello di Black Adam.

